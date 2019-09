IN BEELD. Man City sluit Vincent Kompany een laatste keer in de armen

Met een galawedstrijd voor 50.000 toeschouwers heeft Manchester City definitief afscheid genomen van Vincent Kompany, die zelf wegens een blessure niet meespeelde. De Premier League All-stars van coach Roberto Martinez speelden 2-2 gelijk tegen de Manchester City Legends van Pep Guardiola.

Voor de aftrap in het Etihad Stadium in Manchester moest toch even duidelijk gemaakt worden dat het om Kompany draaide, ook al speelde die niet mee. De speler-manager van Anderlecht kreeg een erehaag van de 22 spelers en gaf een afscheidsspeech aan het City-publiek.







“Bedankt allemaal! Natuurlijk ben ik geblesseerd voor mijn eigen afscheidsmatch. Wat hadden jullie dan gedacht?”, lachtte Kompany. “Maar ik werk wel aan een nieuwe comeback voor de afscheidsmatch van David Silva. Het is niet erg. Ik ben blij hier te zijn, ook al speel ik niet. Deze avond kan ik tal van herinneringen ophalen. Het is een emotionele dag voor mij. Ik heb hier zoveel mensen te bedanken. Laat ik vooral de medische staf niet vergeten…”

Cobbaut in de plaats van Aguëro

Eens de wedstrijd op gang gefloten liet het openingsdoelpunt niet lang op zich wachten. Martin Petrov (2.) schoot de 1-0 voor de City-legends hoog in doel. Aan de overkant was de eerste grote kans voor United-icoon Ryan Giggs, maar hij besloot op doelman Hart. Na 26 minuten werd bij City Sergio Aguëro vervangen door niemand minder dan Elias Cobbaut. Kompany had namelijk ook zijn ploegmaats bij Anderlecht uitgenodigd. Enkele minuten later maakte Robbie Keane (30.) de 1-1, even later mocht ook Kenny Saief invallen.

Na de rust werden er enkele wissels doorgevoerd, onder meer François Kompany, de broer van, maakte zijn opwachting. Na drie minuten in de tweede helft schoot Robin Van Persie met links onhoudbaar de 1-2 tegen de netten. De (ex-)vedetten van Manchester City maakten diep in het slot nog gelijk. De Zimbabwaan Benjani Mwaruwaria kopte de 2-2 voorbij Edwin Van der Sar. Ondertussen waren wat de Anderlecht-spelers betreft ook Chipciu, Luckassen, El Kababri en Vlap ingevallen.