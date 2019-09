Dorianne Aussems over coming-out: “Er is luidop bevestiging nodig”

MNM-presentatrice Dorianne Aussems roept holebi’s en transgenders op om te durven tonen wie je bent. Alleen dan kan de associatie met ‘afwijkend zijn’ verdwijnen.

Onlangs raakte bekend dat 65 procent van de holebi’s en 80 procent van de transgenders ooit zelfdodingsgedachten heeft gehad. Een kwart heeft zelfs al een of meerdere pogingen tot zelfdoding ondernomen.

Heteronormatieve maatschappij







‘Generation M’-presentatrice Dorianne Aussems, die in mei van dit jaar openlijk praatte over het feit dat ze op vrouwen valt, vindt het dringend tijd dat ook holebi’s en transgenders als ‘normaal’ beschouwd worden.

Daar kunnen ze zelf ook aan bijdragen, zo legt de 26-jarige presentatrice uit op Instagram. “Hoe vaak zijn we al geschrokken van de zelfmoordcijfers bij holebi’s, transgenders,…? Mensen vragen mij soms: ‘Zo’n coming out, moet dat allemaal nog wel? Kan je dat niet gewoon ‘zijn’?’ Al die bellers wilden dat ook gewoon zijn. Maar als iedereen dat in stilte doet, dan blijft het gevoel van buiten de cirkel te staan. Er is luidop bevestiging nodig. Oók van de flamboyante, van de clichébeelden waar er elke dag zogezegd onschuldig mee gelachen wordt. We moeten niet applaudisseren omdat je ‘anders’ bent in onze heteronormatieve maatschappij, maar omdat je mee helpt om het woord ‘afwijkend’ een stille dood te doen sterven. Want dat woord verdient dat. Een persoon niet”, klinkt het.