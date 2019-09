De parking van Vorst Nationaal wordt fors duurder

Iedereen is weleens naar een concert in Vorst Nationaal geweest. De grootste namen uit de muziekindustrie brachten al een bezoekje aan de concertzaal in de Brusselse gemeente Vorst, en trokken dan ook een immens publiek. Tot voor kort kon je je auto er gratis of goedkoop kwijt, maar daar komt nu verandering in.

Vanaf 1 november wordt de parking van Vorst Nationaal een evenementenzone. Concreet betekent dat dat je 5 euro per uur kwijt bent aan een staanplaats van 18 uur ’s avonds tot middernacht. Wetende dat je auto er toch al snel vier uur geparkeerd staat en dat je concertticket sowieso niet goedkoop is, wordt een avondje uit dan plots wel heel duur. En dat is ook de bedoeling van de gemeente Vorst. Het bestuur wil concertgangers op die manier aansporen om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Dat werd eerder al gestimuleerd door het Bravo!-ticket, waarmee je voor de helft van de prijs met de trein naar Vorst Nationaal kan reizen. Buurtbewoners zullen hun auto dan weer makkelijker kwijt kunnen. In het weekend verandert er echter niets, dus wie op zaterdag of zondag een concert wil meepikken, hoeft zich niets van de nieuwe regelgeving aan te trekken.