Trump belooft strijd tegen terroristen te verharden

De Amerikaanse president Donald Trump en First Lady Melania Trump hebben woensdag een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001. Dat gebeurde op de South Lawn van het Witte Huis. Daarbij waren ook nabestaanden van slachtoffers aanwezig. Nadien beloofde Trump in de strijd tegen het terrorisme keihard terug te slaan. Trump had een waarschuwing voor potentiële aanslagplegers: “We streven niet naar een conflict maar wanneer iemand het waagt ons land aan te vallen, zullen we met alle macht en ijzeren wil terugslaan”.

Na de ceremonie begeven Trump en zijn echtgenote zich naar het Pentagon, om daar aan een herdenking deel te nemen.







Op de bewuste ochtend in september 2001 boorde zich vlucht 77 van American Airlines in de gevel van het immense gebouw even buiten Washington waardoor 184 mensen de dood vonden.

Even tevoren hadden twee lijnvliegtuigen die door leden van al-Qaida gekaapt werden, de twee torens van het World Trade Center in New York doorboord, waarna deze instorten. Een derde toestel crashte op het Pentagon in Washington en een vierde vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. De aanslagen, waarbij bijna 3.000 doden vallen, zijn de dodelijkste uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.

