Philippe Gilbert pakt tweede ritzege in de Vuelta

Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) heeft vandaag de zeventiende etappe in de Ronde van Spanje (WorldTour) op zijn naam geschreven. Onze landgenoot haalde het na 219,6 kilometer tussen Aranda de Duero en Guadalajara in een sprint met een omvangrijke groep voor de Ierse spurtbom Sam Bennett (BORA-hansgrohe), zijn Franse ploegmakker Rémi Cavagna en Dylan Teuns (Bahrain-Merida). Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step) werd achtste. Het is voor Gilbert zijn tweede ritzege in deze Vuelta, na de etappe naar Bilbao van vorige week donderdag. De Colombiaan Nairo Quintana (Movistar) werd veertiende en deed een gouden zaak in de stand. Hij schuift op naar de tweede plaats, na leider Primoz Roglic (Jumbo-Visma) maar voor ploegmakker Alejandro Valverde (Movistar).

De rit werd gekenmerkt door de hevige wind en daarbij horende waaiers. Een kopgroep van ruim 45 renners, met daarbij Quintana en de Belgen Gilbert, Teuns en Declercq, reed van bij de start weg en had bij momenten meer dan zes minuten voorsprong.







In de strijd om de ritzege ging Bennett in de spurt veel te vroeg aan. Gilbert remonteerde hem en klopte hem eenvoudig in de sprint. Het peloton finishte uiteindelijk op 5:29.

Morgen trekken de renners in de Ronde van Spanje opnieuw de bergen in. Er wacht hen een etappe van 177,5 kilometer tussen Colmenar Viejo en Becerril de la Sierra. Onderweg liggen vier cols van eerste categorie.

