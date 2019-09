Opschorting Brits parlement is onwettig volgens Schots hof van beroep

De beslissing van de Britse premier Boris Johnson om het parlement vijf weken lang op te schorten, is onwettig. Dat oordeelt de Schotse Court of Session, vergelijkbaar met het hof van beroep bij ons. De definitieve beslissing volgt volgende week, wanneer het Hooggerechtshof zich uitspreekt. De rechtbank in eerste aanleg besliste vorige week nog dat de opschorting wel degelijk wettig was, maar het hof van beroep ziet dat anders, melden Britse media vandaag. Volgens de drie rechters in de Court of Session was het wel degelijk Johnsons bedoeling om de bevoegdheid van het parlement om de regering te controleren, in te perken.

Het arrest heeft geen onmiddellijke gevolgen voor het parlement, dat sinds gisterochtend vroeg op verplichte rust is. Het Britse Hooggerechtshof, de hoogste rechtbank, velt volgende week een definitief arrest.







Bron: Belga