Mercedes maakt komst van Stoffel Vandoorne bekend

Mercedes maakt komend seizoen zijn debuut in de Formule E en het Duitse merk doet dat met onze landgenoot Stoffel Vandoorne aan het stuur. Dat maakte Mercedes woensdag bekend op het autosalon van Frankfurt. De 27-jarige West-Vlaming krijgt de Nederlander Nyck de Vries als ploegmakker. Teamchef Toto Wolff was verheugd met de komst van Vandoorne en De Vries, maar temperde gelijk ook de verwachtingen. “Jullie mogen niet verwachten dat we in ons eerste jaar meteen alles zullen winnen. We gaan ons best doen om wedstrijden en kampioenschappen te winnen, maar het seizoen 2019-2020 wordt een leerjaar.”

Vandoorne en Mercedes beginnen op 22 november aan het seizoen op het stratencircuit van Riyad in Saoedi-Arabië. Het voorbije seizoen werd Vandoorne, voor het Duitse HWA Racelab, zestiende in de eindstand van de Formule E. Hij won in maart de ePrix van Hong Kong. In de seizoenen 2017 en 2018 kwam Vandoorne voor McLaren uit in de Formule 1.







Voor de 24-jarige De Vries wordt het zijn debuut in de Formule E. Hij komt uit de Formule 2, waar hij dit seizoen op koers ligt om de titel te pakken.

bron: Belga