Indiase ruimtevaartbureau bevestigt dat maanlander Vikram is gelokaliseerd

Het Indiase ruimtevaartbureau ISRO heeft berichten bevestigd dat de lander van de Maanmissie Chandrayaan-2 is gelokaliseerd, zo heeft de gezaghebbende krant Hindustan Times gemeld. Vrijdag verloor de vluchtleiding contact met de Vikram, de lander van de tweede Indiase missie, toen het toestel tot ongeveer 2,1 km hoogte boven het Maanoppervlak was afgedaald. De Vikram had met zijn robotjeep Pragyan op de zuidelijke pool van onze natuurlijke satelliet zacht moeten neerstrijken.

Nadien heeft de moedersonde Chandrayaan-2 vanuit een baan rond de Maan en van op 100 km hoogte de lander gelokaliseerd. Contact is er niet gemaakt, maar de ISRO zegt alles in het werk te stellen om dit te herstellen.

Vorige week had de ISRO gezegd dat die pogingen tot veertien dagen zouden duren, of de levensduur van het ruimtetuig.

Volgens de Hindustan Times is de Vikram zeer dichtbij zijn zelf gekozen landingsplaats omgekiept en intact zijn gespot.

