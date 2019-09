Hongarije haalt diplomatieke banden aan met Syrië

Hongarije gaat een consul aanduiden voor Syrië. Het wordt daarmee een van de weinige Europese landen met een diplomatieke vertegenwoordiging in het door een burgeroorlog verscheurde land. “Vanaf volgend jaar zal een diplomaat, die belast is met Syrië, af en toe ter plaatse gaan om er zich te vergewissen van de humanitaire steun en om de consulaire zaken te behandelen”, zo liet het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Volgens het ministerie stemt dit overeen “met de praktijken van andere Europese landen in Syrië”, terwijl eigenlijk enkel Tsjechië er een permanente vertegenwoordiging heeft. Roemenië heeft een ambassadeur voor Syrië, maar die is gevestigd in Beiroet, Libanon. Bulgarije heeft een zaakgelastigde in Syrië.







Bron: Belga