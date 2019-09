Eén op de vijf “gangsterjihadisten” herbegint na vrijlating

Eén op de vijf “gangsterjihadisten” wordt na zijn vrijlating opnieuw op terreur betrapt. Ze hebben dan ook vaak niets te verliezen. Dat blijkt uit een onderzoek van Globsec, een denktank gespecialiseerd in veiligheidsbeleid, waarover Het Laatste Nieuws vandaag bericht. De onderzoekers van Globsec bestudeerden 326 personen die in 2015 voor terrorisme opgepakt of uitgewezen werden of als daders stierven. Die inventariseerden ze in elf Europese landen, waaronder België.

Daaruit bleek dat 7 procent eerder al eens had vastgezeten voor terroristische feiten. Omdat het cijfer grotendeels steunt op publiek toegankelijke bronnen, maakt dat het cijfer in werkelijkheid allicht nog hoger ligt.







In de subgroep van terroristen die ook in de misdaad actief zijn geweest, loopt het terroristisch recidivisme zelfs op tot 19 procent. Er kan verondersteld worden dat terroristen met een criminele voorgeschiedenis des te meer voorbij een “point of no return” zijn geraakt, waarbij het gevoel dat ze niets meer te verliezen hebben des te harder speelt.

In België is die categorie van “gangsterjihadisten” buitenproportioneel vertegenwoordigd. Gemiddeld heeft een kwart van alle Europese jihadisten een verleden in de misdaad. In België loopt dat op tot nagenoeg de helft.

bron: Belga