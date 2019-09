Brazilië lijdt eerste nederlaag sinds verlies tegen Rode Duivels op WK

Brazilië weet na zeventien wedstrijden zonder nederlaag opnieuw wat verliezen is. De Seleçao ging gisteravond in Los Angeles met 1-0 onderuit in een oefenduel tegen Peru. Het was voor Brazilië het eerste verlies sinds de uitschakeling tegen de Rode Duivels in de kwartfinale van het WK, op 6 juli 2018 in Kazan. Centrale verdediger Luis Abram maakte zes minuten voor affluiten met een rake kopbal het enige doelpunt in het Memorial Coliseum.

Peru nam met de overwinning revanche voor het 3-1 verlies tegen Brazilië in de finale van de Copa America, op 7 juli in het Maracanastadion in Rio de Janeiro.







Neymar maakte na 63 minuten plaats voor Roberto Firmino in het team van de Goddelijke Kanaries.

Argentinië, zonder Lionel Messi, was gisteravond wel aan het feest. In San Antonio won het vlot met 4-0 van Mexico. Lautaro Martinez (17., 22. en 39.) blonk uit met drie doelpunten. Leandro Paredes (33.) scoorde van op de stip. Bij Mexico stond Guillermo Ochoa (ex-Standard) in doel.

