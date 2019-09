BENE-League handbal – Hasselt houdt punten thuis tegen Volendam

Initia Hasselt heeft woensdag op de tweede speeldag van de BeNeleague een eerste zege geboekt. Het versloeg KRAS/Volendam, dat nochtans drie kwartier lang uitstekend weerwerk bood, met 34-29. De ploeg uit Noord-Holland kreeg in de eerste helft nog een 4-1 achterstand weggewerkt, maar het overwicht van Hasselt in het tweede kwartier vertaalde zich in een 17-14 score bij de rust. Het verzet van Volendam wakkerde na de pauze aan. Net als een week geleden in Bocholt kregen ze opnieuw aansluiting, 19-18. Met doelpunten van De Beule, Van Criekinge en uitblinker Abadie kreeg Initia zekerheid over de overwinning. De eerste zege levert Hasselt voorlopig de vijfde plaats in de rangschikking op.

