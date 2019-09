Al-Qaida-leider al-Zawahiri roept tot aanslagen op op verjaardag 9/11

Achttien jaar na de terreuraanslagen van 11 september heeft de leider van al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, zijn aanhangers wereldwijd opgeroepen tot het plegen van aanslagen tegen de Verenigde Staten, Israël en hun bondgenoten. In een vandaag verspreide videoboodschap vraagt hij vergelding voor de “misdaden” tegen de Palestijnen. “Net zoals zij overal tegen ons samenspannen en samenzweren, moeten wij hen overal opjagen op het moment en de plaats van onze keuze. Wees inventief en creatief in uw methodes.”

Amerika begrijpt enkel de taal van het geweld, aldus nog de leider van het terreurnetwerk. In de ongeveer 30 minuten durende video zegt al-Zawahiri dat de aanslagen van 11 september “gezegend” zijn. Tegelijk veroordeelt hij de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door de Amerikaanse president Donald Trump.







De Egyptenaar al-Zawahiri is de opvolger van Osama bin Laden, die op 2 mei 2011 in Pakistan door elitetroepen van de VS werd gedood. Net als zijn voorganger leeft hij ondergedoken. De al-Qaida-leider zou zich in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan ophouden.

bron: Belga