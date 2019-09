Wendy uit ‘Blind Getrouwd’ kapot van verdriet na relatiebreuk

In een openhartige post op Instagram heeft Wendy Dirven verteld dat ze door een moeilijke periode gaat omdat haar relatie net stukgelopen is. Ze stelt zich in haar bericht kwetsbaar op om lotgenoten te inspireren.

Wendy Dirven ken je nog wel uit het voorlaatste seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Ze werd toen gematcht aan Damiano, maar dat sprookje draaide uiteindelijk op een scheiding uit.







De 31-jarige stewardess uit Antwerpen liet zich na het liefdesexperiment niet hangen en leerde nadien iemand anders kennen waarmee ze in alle stilte een relatie begon. Onlangs kwam er jammer genoeg een einde aan, met liefdesverdriet tot gevolg.

Vooruitkijken

Op Instagram legt de sympathieke blondine uit dat ze afziet van de breuk, maar vooruitkijkt en belangrijke tijd voor zichzelf neemt. “Mijn relatie is net gedaan. Ik had niet bekendgemaakt dat ik een vriend had omwille van zijn privacy. Maar liefdesverdriet: ik haat het. Ik heb het al verschillende keren in mijn leven moeten meemaken. Maar hoe vaak ik het al heb meegemaakt, ik ben er altijd bovenop gekomen door heel lief voor mezelf te zijn. Zo heb ik gisteren een voetmassage laten doen”, klinkt het.

Steun uit onverwachte hoek

Wendy benadrukt dat het belangrijk is om de pijn toe te laten, en dat die emotie langzaamaan verandert in kracht. “Wat ik eveneens doe als ik zoiets meemaak, is balen en het allemaal toelaten. Sommige mensen willen die pijn niet voelen, maar op een gegeven moment voel je die sowieso, dus kan je het maar beter toelaten. Wat mij ook helpt, is erover praten met andere mensen. Ik vind het fijn om te merken dat er vaak steun komt uit onverwachte hoek. En ik probeer me te focussen op de dingen die wel goed gaan in mijn leven. Ik heb goede vrienden waar ik op kan rekenen en ik probeer me te focussen op mijn projecten”, besluit ze.