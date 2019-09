VIDEO. Is deze jonge klimaatactiviste de nieuwe Anuna De Wever?

Anuna De Wever is hét gezicht van de klimaatacties, maar ze is niet meer alleen. Ook ‘Exctinction Rebellion’ zet zich hard in voor het klimaat, en een van de protagonisten is Linde Polfliet.

Niet alleen ‘Youth for Climate’ van Anuna De Wever strijdt voor het klimaat. ‘Extinction Rebellion’ is een andere klimaatbeweging die vooral inzet op burgerlijke ongehoorzaamheid. “Wij stellen mensen voor de keuze: oftewel uitsterven (‘Extinction’), oftewel rebelleren (‘Rebellion’)”, legt Linde Polfliet uit in ‘Gert Late Night’.

‘Stoeltje’ bijdragen aan het klimaat







Op 12 oktober trekt ‘Extinction Rebellion’ naar het Koninklijk Paleis in Brussel, waar ze iedereen uitnodigen om een stoel mee te brengen en in de tuinen te debatteren over oplossingen voor het klimaat. Ook jij kan dus je ‘stoeltje’ bijdragen aan het klimaat. HIER kan je het Facebookevent bekijken.

‘Gert Late Night’ is elke avond te bekijken op VIER.