Slechts 11% van de Belgen kiest herfst als favoriet seizoen

Binnenkort wordt het weer sneller donker en daar zien heel wat Belgen tegenop, zo blijkt uit een onderzoek van iVOX voor kaarsenproducent Spaas. Bijna de helft van de Belgen compenseert het gebrek aan zonlicht met series op tv, wandelingen én kaarsen.

Onderzoeksbureau iVOX polste bij 1.000 Belgen naar hun beleving van gezelligheid. Want wie najaar zegt, zegt haast automatisch minder energie, zo blijkt. Enkele resultaten op een rij:

Belg is geen fan van herfst en winter







Lente en zomer houden elkaar in evenwicht als favoriet seizoen van de Belg, terwijl herfst (11%) en winter (4%) nauwelijks bekoren. Bijna de helft van de Belgen voelt zich in die periode minder vrolijk en energiek. Een kwart zegt zelfs ongezonder te leven. Vooral het gebrek aan zonlicht speelt de meesten parten. Wel kijken Belgen in het najaar uit naar de winterse kost, het gezellig samenzijn en de feestdagen. Ook genieten we dan van series op tv (43%), een wandeling (36%) en kaarsen in huis (33%).

Vlamingen en Walen vullen gezelligheid anders in

Negen op de tien Belgen worden oprecht blij van een gezellige omgeving. Bovendien vindt 80% dat we te veel tijd besteden aan presteren en dat we meer gezellige momenten zouden moeten inlassen. Hoe we dat doen, verschilt sterk van cultuur tot cultuur. Zo zien Vlamingen gezelligheid graag als rust, als een moment om niet met te veel dingen bezig te zijn. Franstaligen koppelen gezelligheid net aan ambiance, aan verschillende activiteiten en aan vaker samenzijn met anderen.

Theelichtjes zijn het populairst

Negen op de tien Belgen vinden kaarsen gezellig en ruim acht op de tien branden thuis regelmatig een kaars. Opvallend: mannen moeten nauwelijks onderdoen voor vrouwen (81% vs. 90%). Het meest populair zijn nog altijd theelichtjes (63%), gevolgd door geurkaarsen (49%) en klassieke cilinderkaarsen (26%). Maar ook hier verschillen de voorkeuren regionaal: waar Vlamingen opvallend vaker theelichtjes branden (82%), steken Franstaligen sneller een geurkaars aan.