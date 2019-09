MOVIES. De opvallendste vogels van het Filmfestival van Venetië

En de Gouden Leeuw gaat naar… ‘Joker’! Het filmfestival van Venetië is geëindigd met een even onverwachte als welgekomen winnaar. Omdat de officiële prijzen echter maar een deel van de ervaring weergeven, voegen wij er met plezier onze eigen onderscheidingen aan toe.

Knuffelbaarste kind:

‘La vérité’







In de openingsfilm van het festival speelt Catherine Deneuve een diva met weinig aandacht voor anderen. Op een bepaald moment probeert ze een rondrennend kind bij zich te halen. Nadat ze vier keer de verkeerde naam heeft geroepen, draait het kind zich even om, trekt een doodschattig snoetje, zegt “Charles!” en rent weer verder. Om te smelten.

Ridicuulste show:

De politie van Venetië

Kijk, ik kan ermee leven dat een internationaal evenement in het kader van de veiligheid tassen laat controleren. Maar wat de politie op het Lido liet zien, was soms te gek voor woorden. Het toppunt was toen ze 5 minuten onder elkaar discussieerden over iets wat ik in mijn tas had en dat volgens hen gevaarlijk was. Het voorwerp in kwestie: een gele fluostift. Een stuk minder levensbedreigend dan de Lamborghini waarmee ze zelf door de massa ploegden, lijkt me.

Innigste dierenliefde:

‘The Painted Bird’

In deze bloedmooie, maar aardedonkere Tsjechische film volgen we hoe een kind tijdens WOII op zoek gaat naar zijn ouders, en keer op keer ervaart hoe wreed de wereld is. Soms neemt die wreedheid vreemde vormen aan, zoals bij de jonge vrouw die het kind om seksuele redenen onderdak verschaft, tot ze tot de vaststelling komt dat de jongen nog niet in staat is om haar te verschaffen wat ze wil. Dus zoekt ze haar gerief maar bij haar bok. Een mannelijke geit, ja.

Fraaiste verschijning:

Gana Bayarsaikhan

Geen idee waar de hoofdactrice uit ‘Waiting for the Barbarians’ vandaan komt, maar ze is een fascinerende vrouw. In de film hoort ze zogezegd bij een nomadenvolk (iets Mongools), in werkelijkheid is ze ook fotomodel. Ook mooi: ze kreeg tranen in de ogen toen ze over haar getormenteerde personage sprak.

Vlammendste ruzie:

‘Marriage Story’

Vergis je niet, dit geweldige Netflixdrama is een scheidingsverhaal. Het dieptepunt krijgen we wanneer Scarlett Johansson en Adam Driver minutenlang hun bitterste gal naar elkaar spuwen. Vreselijk om te zien, maar ook pijnlijk herkenbaar. Schandalig dat deze parel niet eens het palmares heeft gehaald.

Opvallendste je-m’en-foutist:

Roberto Saviano

Sinds hij in zijn boek ‘Gomorra’ de interne keuken van de mafia verklapte, staat er een prijs op het hoofd van de Italiaanse schrijver Roberto Saviano. Niet dat hij zich daar veel van aantrekt, want ons interview voor de verfilming van zijn boek ‘ZeroZeroZero’ (over de internationale cocaïnehandel) vond plaats langs de straat. Ik moet toegeven dat ik me niet helemaal op mijn gemak voelde.

Mooiste zenuwinzinking:

Kristen Stewart

In ‘Seberg’ speelt Kristen Stewart de rol van Jean Seberg, de Amerikaanse actrice die na haar verschijning in ‘À bout de souffle’ een ster werd in Frankrijk. Toen ze in de VS haar steun betuigde aan de Black Panthers begon het FBI haar echter af te luisteren en werd ze compleet paranoïde. Kristen Stewart geeft die langzame aftakeling knap weer.

Meest sexy vrijscène:

‘Ema’

Een andere topper dit jaar was dit onvoorspelbare Chileense dansdrama, over een jonge vrouw die alle regels overtreedt om in totale vrijheid haar eigen leven te bouwen. Daar hoort ook seksuele vrijheid bij, wat op een bepaald moment resulteert in een montage van vrijpartijen in allerlei combinaties.

Indrukwekkendste snor:

‘Moffie’

In het Zuid-Afrikaanse ‘Moffie’ zien we hoe jonge rekruten begin jaren 1980 de snoeiharde opleiding doormaken om hen voor te bereiden op de oorlog aan de grens met Angola. Ze krijgen onder meer te maken met een sadistische, racistische en homofobe sergeant die familie zou kunnen zijn van de sergeant uit ‘Full Metal Jacket’. Met een snor die even imposant is als zijn stalen blik en luid geblaf.

Mafste accent:

Gary Oldman

Het Franse accent van Robert Pattinson in ‘The King’ is ook niet mis, maar Oldmans Duitse tongval in ‘The Laundromat’ is pas echt hilarisch. Dat past echter ook bij Steven Soderberghs geinige satire over het gesjoemel in de financiële wereld in het algemeen en de Panama Papers in het bijzonder. Oldman speelt een van de bankiers die door het schandaal gekelderd werden.

Ruben Nollet / @rubennollet