Vuelta-leider Primoz Roglic verlengt contract bij Jumbo-Visma

De Sloveen Primoz Roglic zal ook de volgende seizoenen de kleuren van Jumbo-Visma verdedigen. De Nederlandse WorldTourploeg maakte vandaag met een ludiek filmpje op Twitter bekend dat de huidige leider in de Vuelta heeft bijgetekend tot eind 2023. Roglic (29) is bezig aan zijn vierde seizoen bij het team (ex-LottoNL-Jumbo). In de Vuelta, die de slotweek is ingegaan, staat hij aan de leiding met bijna drie minuten voorsprong op eerste achtervolger Alejandro Valverde. De Sloveen, een voormalig schansspringer, lijkt dus op weg naar zijn eerste eindzege in een grote ronde.

Dit voorjaar werd Roglic al derde in de Giro. Vorig jaar eindigde hij in de Tour als vierde. In elk van die rittenkoersen kaapte hij ook (minstens) een etappe weg.







bron: Belga