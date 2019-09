Russische minister Lavrov ontkent dat Trump hem geheime informatie gaf

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov heeft ontkend dat de Amerikaanse president Donald Trump hem geheime staatsinformatie heeft bezorgd. Volgens berichten in de media hadden de VS een hooggeplaatste spion uit Rusland teruggehaald in 2017, omdat ze zich zorgen maakten over hem na een ontmoeting tussen Lavrov en Trump in het Witte Huis. “Niemand heeft aan iemand anders toen wat voor geheimen ook doorgegeven”, zei Lavrov aan reporters in Moskou. Hij zei ook nooit een ontmoeting te hebben gehad met de vermeende Amerikaanse spion.

Het Kremlin bevestigde dinsdag wel een vermeende informant te hebben tewerkgesteld die werkte voor de administratie van president Vladimir Poetin.







Bron: Belga