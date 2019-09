Rode Duivels – Rode Duivels virtueel geplaatst voor Euro 2020

Na de forse 0-4 zege van maandagavond op bezoek bij Schotland op de zesde speeldag in EK-kwalificatiegroep I zijn de Rode Duivels met nog vier speeldagen te gaan in de groep virtueel geplaatst voor Euro 2020. Met een achttien op achttien kunnen de Rode Duivels indrukwekkende cijfers voorleggen – na zes speeldagen in deze kwalificatiecampagne doen enkel Italië en Spanje even goed. Mathematische zekerheid over deelname aan het EK levert het evenwel nog niet op. Daarvoor is het wachten tot de volgende speeldag, met het bezoek van voetbaldwerg San Marino aan het Koning Boudewijnstadion.

Met nog vier speeldagen voor de boeg tellen de Duivels een voorsprong van drie punten op eerste achtervolger Rusland, dat het maandag in Sint-Petersburg met 1-0 haalde van Kazachstan. De Kazachen staan nu samen met Cyprus op een gedeelde derde plaats met zeven punten, elf minder dan de Belgen – terwijl er nog twaalf te verdienen zijn. Dat betekent dat bij een thuiszege tegen San Marino de tickets voor het EK op 10 oktober sowieso al geboekt kunnen worden. In het hoogst onwaarschijnlijke scenario van een gelijkspel zou Kazachstan of Cyprus nog op gelijke hoogte kunnen komen en dan is het onderlinge resultaat doorslaggevend.

De top twee van elke groep is rechtstreeks geplaatst, aangevuld met vier landen die zich plaatsen via play-offs. Aan die play-offs, min of meer de vervanger van de vroegere barrages, nemen de winnaars deel van de in totaal zestien groepen uit de vier divisies van de Nations League.

Bron: Belga