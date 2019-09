Rode Duivels – Rode Duivels gaan voor achttien op achttien in Schotland

De Rode Duivels spelen maandagavond op de zesde speeldag in EK-kwalificatiegroep I in en tegen Schotland. De Belgen kunnen momenteel een perfect rapport voorleggen en hebben bovendien iets goed te maken na die zwakke eerste helft in San Marino. Bovendien is Schotland op de sukkel. Net voor de zomervakantie werden de Schotten in Brussel nog met 3-0 opzijgezet, de vijfde zege op rij was dat voor België tegen Schotland, dat eveneens al vijf wedstrijden niet meer kon scoren tegen de Duivels. Hun laatste treffer tegen ons land dateert reeds van 2001, toen er eveneens in Hampden Park 2-2 werd gelijkgespeeld in de kwalificaties voor voor het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Vorig jaar werd ze in een oefenpot van de mat getikt en met de 0-4 kregen ze toen hun zwaarste thuisnederlaag ooit te verwerken.

Bovendien verloor Schotland vrijdagavond in het eigen Hampden Park tegen Rusland met 1-2, een duel met een rechtstreekse tegenstander voor de tweede plaats in de groep. Met amper zes op vijftien lijkt The Tartan Army ook het EK van volgend jaar te zullen missen. “Nochtans hebben ze voldoende kwaliteit om zich voor een groot toernooi te plaatsen”, zei Martinez met enige zin voor overdrijving. “Het zal voor beide landen een finale worden, want met een Belgische zege is de kwalificatie voor Euro 2020 virtueel een feit.”

Met vijftien op vijftien staan de Belgen immers halverwege de kwalificatiecampagne autoritair aan de leiding in de groep, met een voorsprong van drie punten op Rusland. De Russen gingen vrijdagavond met 1-2 winnen in Schotland en maandag ontvangen ze Kazachstan. Ook voor de leidersplaats in de groep is een zege in Hampden Park een must, want op de voorlaatste speeldag staat er nog een verplaatsing naar Sint-Petersburg op het programma.

In tegenstelling met het duel van vrijdag in San Marino zal Martinez deze keer hoogstwaarschijnlijk wel zijn sterkste elf aan de aftrap brengen. Thibaut Courtois krijgt dan Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen (in de plaats van Jason Denayer) en Jan Vertonghen voor zich. Op het middenveld staan Youri Tielemans en Kevin De Bruyne centraal, met Thomas Meunier en Yannick Carrasco als wingbacks. Voorin spelen Dries Mertens en Hans Vanaken in steun van Romelu Lukaku.

Bron: Belga