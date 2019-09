Ontslag Bolton – “Toont falen van sanctiecampagne”

Het ontslag van John Bolton als Amerikaans nationaal veiligheidsadviseur, is “het duidelijk teken” dat de Amerikaanse campagne van sancties tegen Iran is gefaald. Dat verklaarde Hesameddin Ashena, een raadgever van de Iraanse president Hassan Rohani. “Twijfel er niet aan dat we de macht hebben om de Amerikaanse aanpak van Iran te beheren”, aldus de raadgever. “De blokkade van Iran zal worden gebroken.”

Bolton staat gekend als een hardliner. Hij wou een harde aanpak van Teheran. Trump maakte dinsdag bekend zijn nationale veiligheidsadviseur te hebben ontslagen vanwege hun meningsverschillen. Bolton zegt echter op eigen houtje te zijn opgestapt.

Iran kreeg Amerikaanse sancties opgelegd die de Iraanse economie het afgelopen jaar hebben verlamd. Washington legde die sancties op na unilateraal uit het nucleair akkoord van 2015 te zijn gestapt. Dat akkoord kende Iran een versoepeling van de sancties toe, in ruil voor beperkingen op het nucleaire programma van het land.

Bron: Belga