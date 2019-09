Ocean Viking pikt opnieuw migranten op

Het migrantenreddingsschip Ocean Viking heeft opnieuw een aantal migranten opgepikt op de Middellandse Zee. Bij slecht weer werden afgelopen nacht 34 mensen van de zeilboot Josefa gered. Dat hebben Artsen Zonder Grenzen (AZG) en SOS Méditerranée vandaag gemeld. Onder de geredden zijn ook een zwangere vrouw en een eenjarige baby. Totnogtoe zijn al meer dan 80 migranten gered door de Ocean Viking, nadat er zondag al 50 mensen waren opgevist. Een toelating om Italië of Malta binnen te varen, is er nog niet. Ook voor het schip Alan Kurdi van de Duitse organisatie Zee-oog is er nog geen oplossing in zicht. Het schip mag Italië ook van de nieuwe regering niet binnenvaren.

Bron: Belga