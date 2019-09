De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is dinsdag van een podium gehaald toen hij een campagnetoespraak hield in Ashdod in het zuiden van Israël, waar er sirenes weerklonken voor een mogelijke raketaanval uit de Gazastrook. Volgens Times of Israel kwam hij na enkele minuten opnieuw het podium op om zijn toespraak af te werken. Ook in Ashkelon gingen sirenes af. Het leger bevestigde niet dat twee raketten uit de Gazastrook naar Israël waren afgevuurd.

Bron: Belga