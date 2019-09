Kwal. EK 2020 – Nederland wint ruim in Estland, Duitsland doet het zakelijk op bezoek bij Noord-Ierland

Nederland heeft de voorbije dagen zijn kaarten op tafel gegooid in kwalificatiegroep C, op weg naar Euro 2020. Drie dagen na de 2-4 zege bij Duitsland won Oranje met 0-4 in Estland. Ook de Mannschaft kon zich opnieuw herstellen. De Duitsers wonnen met 0-2 bij co-leider Noord-Ierland. Ryan Babel en Memphis Depay waren voor Nederland de uitblinkers in Talinn. Babel (17. en 48.) bracht de manschappen van bondscoach Ronald Koeman op een dubbele voorsprong. Depay (76.) maakte het derde doelpunt, en gaf twee assists. Hij schotelde zo Wijnaldum drie minuten voor tijd de 0-4 voor.

In de tussenstand in poule C blijft Nederland wel derde, met negen punten na vier wedstrijden. De leiding wordt gedeeld door Duitsland en Noord-Ierland (beiden 12 ptn), die beiden wel een wedstrijd meer gespeeld hebben. In hun onderlinge duel in Belfast trok Duitsland aan het langste eind dankzij een knappe pegel van verdediger Halstenberg (48.) en een late goal van Gnabry (90.+3).

In groep G hielden Polen en Oostenrijk het in de topper in Warschau op een 0-0 gelijkspel. Verder boekten Balkanlanden Slovenië (3-2 tegen Israël) en Noord-Macedonië (0-2 bij Letland) overwinningen. Polen blijft aan kop in de groep met dertien punten, na zes speeldagen. Ze worden op de voet gevolgd door Slovenië (11 ptn) en Oostenrijk (10 ptn). Ook Noord-Macedonië en Israël (beiden 8 ptn) blijven in de race.

Slovakije tot slot boekte in het tweede duel van de dag in groep E een belangrijke 1-2 zege bij Hongarije. Goals van Mak (40.) en Bozenik (56.) volstonden voor de bezoekers. Szoboszlai (50.) scoorde tussendoor tegen voor de thuisploeg. Eerder op de avond liet Kroatië al punten liggen bij Azerbeidzjan (1-1). De Kroaten blijven desalniettemin op kop met tien punten. Slovakije en Hongarije volgen allebei op één punt.

Bron: Belga