Kwal. EK 2020 – Frankrijk en Portugal maken geen fout, Engeland wint doelpuntenfestival tegen Kosovo

De EK-kwalificatiewedstrijden van dinsdagavond hebben geen verrassingen opgeleverd. Frankrijk (3-0 tegen Andorra) en Portugal (1-5 bij Litouwen) deden hun job. Engeland won de vooraf beladen partij tegen Kosovo met spectaculaire 5-3 cijfers. De Kosovaren waren met 8/12 sterk gestart aan de kwalificatiecampagne, en beschouwden het duel in het St. Mary’s Stadium van Southampton dan ook als een echte clash om de leiding in groep A. Kosovo kreeg bovendien de 0-1 in de schoot geworpen, toen Keane na nauwelijks 33 seconden blunderde en Valon Berisha de eerste treffer makkelijk voorbij Pickford schoof. Engeland reageerde furieus en keerde de score snel om dankzij doelpunten van Sterling (8.) en Kane (19.). Net voor rust ging het helemaal fout voor de bezoekers toen Standard-rechtsachter Mergim Vojvoda (38.) de bal ongelukkig in eigen doel schoof. De razendsnelle Sancho zette met twee goals de 5-1 ruststand op het bord. Na de pauze kon Kosovo nog milderen via opnieuw Berisha (49.) en Muriqi (55. pen). Kane (65.) miste nog een strafschop en zo bleef het 5-3.

In de andere wedstrijd in poule A haalde Tsjechië het met 0-3 bij Montenegro, dankzij treffers van Soucek (54.), Masopust (58.) en Darida (90.+5 pen). Bij de thuisploeg speelden Deni Hocko (Moeskroen) en Aleksandar Boljevic (Standard) de hele wedstrijd. In de tussenstand leidt Engeland (12 ptn/4 duels) voor Tsjechië (9 ptn/5 duels) en Kosovo (8 ptn/5 duels). Montenegro en Bulgarije lijken met elk twee punten geen rol van betekenis meer te zullen spelen.

In groep B was Cristiano Ronaldo bij Portugal eens te meer de grote uitblinker. Ronaldo scoorde vier keer bij de 1-5 zege in Litouwen. Het laatste doelpunt kwam van de voet van William Carvalho (ex-Cercle Brugge). Servië won in de tweede wedstrijd in de poule met 1-3 bij Luxemburg. Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) was twee maal trefzeker. Oekraïne, dat vrij was en dankzij een laat doelpunt van Roman Yaremchuk (Gent) vriendschappelijk 2-2 gelijkspeelde tegen Nigeria, blijft op kop in groep B, met dertien punten na vijf duels. Portugal (8 ptn/4 duels) en Servië (7 ptn/5 duels) volgen. Luxemburg (4 ptn) en Litouwen (1 pt) bengelen aan het staartje van de groep.

Frankrijk en Turkije behielden tot slot de leiding in groep H. De Fransen haalden het in het Stade de France met 3-0 van Andorra. Coman (18.), Lenglet (52.) en Ben Yedder (90.+1) scoorden, Griezmann miste tussendoor een strafschop. Turkije won met 0-4 bij Moldavië dankzij goals van Tosun (37. en 79.), Turuc (58.) en Yazici (88.). Beide landen tellen vijftien punten na zes speeldagen. Eerste achtervolger IJsland (12 ptn) ging met 4-2 de boot in bij Albanië. Ari Skulason (Oostende) was titularis bij de bezoekers.

bron: Belga