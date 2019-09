KBAB zal alle atleten selecteren die worden heropgevist door de IAAF

De Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) heeft vandaag laten weten dat het alle atleten die worden heropgevist door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) zal zal selecteren voor het WK atletiek in de Qatarese hoofdstad Doha (27 september-6 oktober). “Betreffende de selectie voor de Wereldkampioenschappen in Doha, heeft de Koninklijke Belgische Atletiekbond beslist om de atleten te selecteren die de IAAF-minima hebben behaald, evenals de atleten die door de IAAF toegelaten zijn op basis van hun positie op de Wereldranglijst”, liet de KBAB weten in een persbericht.

“De atleten die de minima hebben behaald op de 10.000m, de marathon en de meerkampen of door de IAAF zijn gekwalificeerd op basis van een prestatie in 2018, dienden vormbehoud te kunnen aantonen (volgens de geldende KBAB-norm) in de periode van 01/04/2019 tot 06/09/2019.”







De IAAF moet haar deelnemerslijsten voor Doha in verschillende proeven nog aanvullen, omdat niet voldoende atleten zich hebben kunnen kwalificeren. De komende dagen zal de IAAF hiervoor de nationale federaties contacteren. Die moeten vervolgens op 16 september, ten laatste om middernacht, hun definitieve selectie presenteren.

Voor België nemen voorlopig slechts negen individuele atleten deel. Dat zijn Nafissatou Thiam (zevenkamp), Anne Zagré (100m horden), Hanne Claes (400m horden), Paulien Couckuyt (400m horden), Claire Orcel (hoogspringen), Isaac Kimeli (5000m), Robin Hendrix (5000m), Thomas Van der Plaetsen (tienkamp) en Ben Broeders (polsstokspringen). Verder zullen de drie estafetteploegen – Tornados, Cheetahs en het gemengde team – aantreden in Doha.

Bij de kanshebbers om heropgevist te worden, behoren Jonathan Sacoor (400m), Philip Milanov (discuswerpen) en Ismaël Debjani (1500m).

bron: Belga