Gemeenschapsdienst voor werklozen op komst

De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB krijgt naar alle waarschijnlijkheid de bevoegdheid om langdurig werklozen op gemeenschapsdienst te sturen. Bij de N-VA, Open Vld en CD&V, de drie partijen die over een nieuwe Vlaamse regering onderhandelen, bestaat daarover een consensus, schrijft De Tijd vandaag. Informateur Bart De Wever (N-VA) stelde als doel in zijn startnota om 120.000 Vlamingen extra aan de slag te krijgen om tot een werkzaamheidsgraad van 80 procent te komen. Om dat waar te maken leggen de onderhandelaars van de N-VA, CD&V en Open Vld de laatste hand aan een waslijst maatregelen om niet-werkenden aan te sporen aan de slag te gaan en hen ook aantrekkelijker te maken voor werkgevers.

Een van die maatregelen is gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen. De federale regering-Michel creëerde daarvoor in 2018 het wettelijke kader, maar alle deelstaten haalden er hun neus voor op. Daar komt nu verandering in. Zo zou de VDAB de mogelijkheid krijgen om wie langer dan twee jaar werkloos is op gemeenschapsdienst te sturen bij een stad of een gemeente. De voorwaarde is wel dat de opgelegde taken nuttig genoeg zijn om ervaring op te doen.







Momenteel komen zo’n 60.000 mensen in aanmerking. Als de VDAB een werkloze gemeenschapsdienst oplegt, kan die niet weigeren.

bron: Belga