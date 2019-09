Europa klopt Amerika in ‘The Match’

Europa heeft de Verenigde Staten geklopt in ‘The Match’, een nieuw atletiekduel waarin een Europees team het opneemt tegen een Amerikaanse delegatie. Op de eerste dag stonden achttien proeven op het programma. Dinsdag volgden nog negentien proeven. Er neemt geen enkel Belg deel in het Wit-Russische Minsk. Op de tweede en laatste dag heeft de Europese selectie haar voorsprong vergroot naar 724,5 punten tegenover 601,5.

Het hoogspringen bij de vrouwen sprong dinsdag het meest in het oog. Yuliya Levchenko won met een sprong over 2m02, tevens de tweede hoogste sprong van het jaar, voor haar landgenote Iryna Herashchenko (1m98) en de Russische tweevoudige wereldkampioene Mariya Lasitskene (1m98).

De Turk Ramil Guliyev, zowel wereldkampioen als Europees kampioen, won de 200m in 20.16. Bij het polsstokspringen won de Zweed Armand Duplantis met een sprong van 5m85.

De Spanjaard Orlando Ortega was het snelste op de 110m horden in 13.21 en de Amerikaan Dave Kenziera pakte de 400m horden in 48.99. De Duitser Johannes Vetter stelde zijn wereldtitel kracht bij door het speerwerpen te winnen met een worp van 90m03, zijn beste worp van het seizoen.

Bij de vrouwen toonde de Amerikaanse Britanny Brown (22.61) zich de snelste op de 200m en snelde haar landgenote Sharika Nelvis (12.80) naar de zege op de 110m horden. De Oekraïense Anna Ryzhykova (55.32) profiteerde, ten slotte, van een val van de Amerikaanse Ashley Spencer, om als eerste over de meet te komen op de 400m horden.

bron: Belga