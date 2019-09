Eerst zonnig, later meer bewolking en kans op een bui

Het is deze ochtend vrij zonnig, we krijgen opklaringen en het is droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en een lokaal buitje is niet helemaal uitgesloten. De maxima schommelen tussen 15 graden op de Hoge Venen en 21 graden in het westen, meldt het KMI. ’s Avonds en ’s nachts blijft het droog en is het meestal licht bewolkt. Op het einde van de nacht komt er meer bewolking vanaf de kust en wat nevel is niet uitgesloten. De minima liggen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 14 aan zee.

Morgen is het eerst droog met brede opklaringen in het centrum en het oosten, terwijl het in het westen al bewolkt is. De bewolking neemt verder toe in de rest van het land, gevolgd door lichte regen vanaf de kust. Maxima tussen 16 graden op de Hoge Venen en 20 graden in het centrum van het land.







Donderdag is het eerst zwaarbewolkt met kans op een bui in het centrum en het oosten van het land. In de loop van de dag wordt het droog met meer opklaringen vanuit het westen. ’s Avonds neemt de bewolking opnieuw toe in het westen van het land, met maxima die schommelen tussen 17 graden op de toppen van de Ardennen en 22 of 23 graden in het centrum.

bron: Belga