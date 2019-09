Apple lanceert Netflix-concurrent op 1 november

Apple lanceert zijn streamingdienst Apple TV+ op 1 november. De prijs per maand zal fors onder die van concurrent Netflix liggen: 4,99 euro per maand. Dat heeft Apple-topman Tim Cook vandaag aangekondigd. Netflix kost minstens 7,99 euro per maand. Apple lanceert de streamingdienst meteen in meer dan 100 landen en pakt uit met Hollywoodsterren als Reese Witherspoon en Jennifer Aniston. Het bedrijf komt voorts met het gamingabonnement Apple Arcade, dat ook 4,99 euro per maand zal kosten. Die dienst zal op 19 september al beschikbaar zijn.

bron: Belga