“17 miljoen euro uitgeven voor één proces, wie begrijpt dat?”

Magistraten zijn niet te spreken over de kostprijs van het proces van de aanslagen van 22 maart, die geraamd wordt op minstens 17 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd vandaag. Het proces vindt ten vroegste volgend jaar plaats op de voormalige NAVO-site in Evere. “Nooit is er geld voor justitie, maar nu gaan we voor één proces meer dan 17 miljoen euro uitgeven. En dan nog voor een infrastructuur die we maar één keer kunnen gebruiken. Dat begrijpt toch niemand?”, klinkt het. Aan het woord is een magistraat die anoniem verwoordt wat meerdere hoge magistraten van de plannen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vinden.

De ministerraad ging begin juli akkoord met het voorstel van Geens om een tijdelijk gerechtsgebouw in te richten in het vroegere NAVO-gebouw, nadat beslist werd dat het gerechtshof op het Poelaertplein niet geschikt was voor het proces. Omdat bij de aanslagen 32 doden en 340 gewonden vielen, is namelijk uitzonderlijk veel ruimte nodig voor alle advocaten. En dan is er nog de internationale pers en het publiek, waarvoor ook in extra faciliteiten wordt voorzien.







De kosten om het gebouw klaar te stomen werden eerst geschat op 17 miljoen euro, maar dat is intussen opgeschoven richting 20 miljoen, en het eindbedrag kan nog hoger uitvallen. Daarbij komen nog de kosten voor de politiebeveiliging.

De magistraten wijzen erop dat de Franse justitie gekozen heeft om het grootschalige proces van de aanslagen in Parijs wel te laten plaatsvinden in een gerechtshof.

Bij Geens is te horen dat er nog geen exact bedrag kan worden gegeven, maar dat de regering de nodige middelen ter beschikking stelt om het proces correct te laten verlopen.

bron: Belga