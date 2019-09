Tools voor kmo’s om duurzamer te werken

Om duurzaamheid kunnen we niet meer heen. Maar hoe begin je daar als kmo of kleinere organisatie aan? MVO-Vlaanderen ontwikkelde Sustatool, een praktische methodiek waar alle ondernemers een beroep op kunnen doen. Ann Nachtergaele van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie is één van de ambassadeurs.

1 Overtuigen

“In de voedingsindustrie zijn er veel kleine kmo’s. Duurzaamheid is heel breed, het thema leeft en er zijn veel initiatieven op verschillende vlakken, zoals meer welzijn voor de werknemers, een groenere omgeving. Maar niet iedereen weet echter hoe er aan te beginnen of hoe dat geïntegreerd aan te pakken. De interactie met ondernemers die de Sustatool al toepassen, kan hen overtuigen en motiveren om zelf ook de stap te zetten. Sustatool is er voor alle ondernemingen, dus sectoren kunnen elkaar inspireren.”

2 Inspiratie







“De Verenigde Naties lanceerde 17 Sustainable Development Goals. Fevia selecteerde er vijf die voor de voedingssector belangrijk zijn, zoals gezondheid en welzijn, innovatie, verantwoorde consumptie en productie, waardig werk en economische groei, partnership. We werkten de ‘Duurzaamheid in actie-tour’ uit: in vijf bedrijven organiseren we workshops. Daarnaast is er ook ‘SustaFOOD’, een lijst van initiatieven die voedingsbedrijven kunnen aanwenden om op problemen in te spelen. Zo kunnen we inspireren. Het opzet is om een breed kader met een 360°-focus aan te bieden.”

3 Praktijkgericht

“Het symposium wordt een actieve, praktijkgerichte dag en dat is heel belangrijk. Met onze ‘Duurzaamheid in actie-tour’ en ‘SustaFOOD’ reiken we ook praktische tips aan die heel toepasbaar zijn in voedingsbedrijven. Fevia wil op die manier de leden op een innovatieve manier concreet op weg helpen en persoonlijk begeleiden.”

Sustatool-symposium

Op 7 oktober wisselen ondernemers die aan de slag gingen met Sustatool ervaringen uit met ondernemers die er willen mee starten. De tool is gericht op een systematische verduurzaming van bedrijven. Ondernemers kunnen via een online applicatie stapsgewijs het Sustatool traject doorlopen en projecten op maat van hun bedrijf opzetten. Het symposium is een werkevent voor verschillende sectoren, iedereen is welkom.

Meer info:

Het symposium vindt plaats op 7 oktober van 13u tot 18u30 in het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Meer info en inschrijven: www.sustatool.be