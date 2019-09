Vrouw gaat op Tinderdate, krijgt te horen dat ze dik is en wordt gedumpt

Een Britse vrouw heeft een GoFundMe opgezet nadat ze honderd euro spendeerde aan een Tinderdate waarbij ze “dik” genoemd werd en vervolgens gedumpt werd. Ze kreeg intussen al heel wat donaties.

Jade Savage uit Leicestershire reisde onlangs voor een Tinderdate af naar Peterborough. De 28-jarige mama van één nam de trein en vervolgens een taxi om aan te komen op de afgesproken plek, een reis van zo’n drie uur.

Meteen weer naar huis







Daar aangekomen kreeg ze van haar date meteen te horen dat ze verdikt was in vergelijking met hun vorige ontmoeting vier weken eerder. “Meen je dat nu? Zoiets zeg je toch niet, eikel”, reageerde ze. Waarop de man al helemaal geen zin meer had in een date en haar meteen weer dropte aan het station.

Domper wegdrinken

Jade wil nu graag de honderd euro – die ze spendeerde aan reiskosten en een fles wijn om de domper weg te drinken – terugverdienen via een GoFundMe. Dat werkte als een sneltrein, want intussen heeft ze al voor 800 euro aan donaties gekregen. Genoeg voor een volledige wijnkelder dus!