VIDEO. Kat Kerkhofs neemt schlagerzanger Christoff HEERLIJK beet als valse Monica Bellucci

Schlagerzanger Christoff is deze week te gast in de talkshow ‘Gert Late Night’. Hij kreeg van Gert en James de kans om niemand minder dan Monica Bellucci te interviewen naar aanleiding van haar nieuwe film ‘Spider in the web’. Zo’n kans krijg je maar één keer in je leven, dus pakte Christoff die met beide handen aan.

Metamorfose







Alleen wist hij niet dat Kat Kerkhofs na een stevige make-up-ronde erg veel weghad van de Italiaanse topactrice. De 43-jarige schlagerzanger trapte er dan ook met beide voeten in…

