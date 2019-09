VIDEO. Auwtch! Boze ram zet zijn hoorns in edele delen van BBC-cameraman

Tijdens het filmen van de BBC-reeks ‘Animal Park’ heeft een cameraman op een pijnlijke manier kennis gemaakt met de fauna in het safaripark. Een geïrriteerde ram plantte zijn hoorns pal in de edele delen van de onfortuinlijke man.

De serie verkent het reilen en zeilen achter de schermen van een safaripark in het Britse Wiltshire. De BBC deelde de video eerder deze week. Op de beelden is te zien hoe een parkmedewerker een van de dieren – Cecil de ram – voorstelt. Volgens The Guardian gaat het om een Kameroenschaap uit Afrika, een van de zeldzaamste schapenrassen.







Kennelijk houdt het dier niet van camera’s, want Cecil ramde luttele seconden later een cameraman die op zijn knieën in het gras zat te filmen. “Cecil, niet doen! Sorry!”, gniffelde de verzorgster.

De video werd in negen dagen bijna een miljoen keer bekeken.