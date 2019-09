Vegetariërs en veganisten hebben meer kans op een beroerte

Voor mensen die geen vlees eten is het risico op een beroerte iets hoger dan voor carnivoren, concluderen Britse onderzoekers. Tegelijk is de kans dat ze een hartaandoening krijgen duidelijk kleiner. De wetenschappers raden aan om altijd een gevarieerd bord samen te stellen.

Per duizend mensen zal je bij vegetariërs en veganisten 20 mensen minder vinden met een hartaandoening, maar 3 mensen meer met een beroerte. Dat is de conclusie van een grootschalig onderzoek dat gepubliceerd werd in het British Medical Journal. Voor de studie werden de gegevens van 48.000 mensen over een periode van 18 jaar bekeken. Ondanks de vaststelling konden de onderzoekers niet bewijzen of het effect een gevolg is van een dieet of dat het veroorzaakt werd door andere aspecten.







De studie analyseerde data van het EPIC-Oxford-onderzoek naar gezondheid en eetgewoontes. De helft van de deelnemers at vlees, 16.000 mensen zeiden vegetariër of veganist te zijn en 7.500 duidden zichzelf als pescotariër (ofwel viseter). Bij hun intrede in de groep tussen 1993 en 2001 moesten de proefpersonen hun dieet en gezondheidskenmerken beschrijven. Dat werd herhaald in 2010.

Vleeseters staan er het slechts voor

In totaal stelden de onderzoekers 2.820 gevallen van hartziekten en 1.072 beroertes vast. De vleeseters liepen het meeste risico op hartziekten. Pescotariërs hadden 13% minder kans, gevolgd door de niet-vleeseters met 22% minder kans. Opvallend was wel dat mensen die een op planten gebaseerd dieet volgen 20% meer risico lopen op een beroerte. Volgens de wetenschappers kan dat een gevolg zijn van een tekort aan de vitamine B12, maar ze zeggen dat er meer onderzoek naar nodig.

Toch gaan ze niet zover om te zeggen dat een vleesloos dieet ongezond. Ze achten het niet bewezen dat het verhoogde risico een rechtstreeks gevolg is van de eetgewoontes van de proefpersonen. Het kan ook beïnvloed zijn door andere gewoontes. De raad van de wetenschapper: “Of je nu vlees eet of niet, zorg ervoor dat je gevarieerd en veel groenten en fruit eet”.