James Cooke, Gert Verhulst en Karen Damen staan samen op de planken

In Gert Late Night werd bekend gemaakt dat James Cooke, Gert Verhulst en Karen Damen begin volgend jaar samen in een theatershow zullen spelen. Samen lanceren ze het komische theaterstuk Chateau Cupido, dat door Verhulst zelf geschreven werd.

Chateau Cupido is een samenwerking tussen Uitgezonderd., het theaterhuis van James Cooke, en Studio 100.







Naast produceren en schrijven zullen James en Gert dus ook meespelen in Chateau Cupido. Ook Karen Damen zal de entourage vervoegen. De zangeres stond vorig jaar trouwens nog in een productie van Uitgezonderd.: Assisen 2 – De Gifmoord.

Cooke heeft er alvast zin in: “Zowel op werk- als privévlak kunnen we het onderling heel goed met elkaar vinden. Toen het idee voor Chateau Cupido ontstond wisten Gert en ik meteen dat we dit met Karen Damen moesten doen. Gert kroop in zijn pen en voor we het wisten lag er een komisch stuk op tafel. We hebben er alle drie dan ook ongelofelijk veel goesting in!”

Verhaal

Chateau Cupido vertelt het verhaal van de populaire TV-presentator Jack (Gert Verhulst) die een amoureuze escapade met Bettie (Karen Damen) in zijn chalet in de Ardennen plant. Aangezien hij ervan overtuigd is dat zijn buurman Alain (James Cooke) op reis is naar Tenerife, is hij er zeker van niet betrapt te kunnen worden. Wanneer echter blijkt dat ook zijn buurman amoureuze plannen heeft in zijn eigen chalet “Chateau Cupido” gaan de poppen pas echt aan het dansen.

Je kan dit trio bewonderen vanaf 17 januari 2020 in Theater Elckerlyc in Antwerpen.