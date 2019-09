Duitse toppolitici verbolgen over verkiezing van “neonaziburgemeester”

Politici van de regeringspartijen in Duitsland hebben hun woede geuit over de verkiezing van een neonazi als burgemeester van een dorp nabij Frankfurt am Main, in de deelstaat Hessen. Stefan Jagsch van het extreemrechtse Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) werd unaniem verkozen tot burgervader van Waldsiedlung.

Jagsch won de verkiezing in Waldsiedlung, dat zo’n 2.650 inwoners telt, met sprekend gemak, aangezien hij de enige kandidaat was. Alle zeven gemeenteraadsleden, zowel zij die Angela Merkels CDU en diens regeringspartner op centrum-links SPD vertegenwoordigen als de liberale democraten van FDP, stemden voor Jagsch.







Verschillende leden aan de top van de regeringspartijen veroordelen de verkiezing van Jagsch. De voorzitster van de CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, wil de verkiezing laten annuleren. Haar secretaris-generaal Paul Ziemiak verklaarde dat “de verkiezing van een partijlid dat anti-constitutionele doelen nastreeft een schande” is.

“Onbegrijpelijk en onverdedigbaar”

Ook de secretaris-generaal van de SPD liet van zich horen: “De SPD heeft een heel duidelijke positie: we werken niet samen met nazi’s! Nooit! Zowel op federaal als op regionaal en districtsniveau. De beslissing in #Altenstadt (de gemeente waartoe Waldsiedlung behoort, nvdr.) is onbegrijpelijk en onverdedigbaar. Het moet onmiddellijk teruggedraaid worden”, tweette Lars Klingbeil.

Die SPD hat eine ganz klare Haltung: Wir kooperieren nicht mit Nazis! Niemals! Das gilt im Bund, im Land, in den Kommunen. Die Entscheidung in #Altenstadt ist unfassbar und mit nichts zu rechtfertigen. Sie muss sofort rückgängig gemacht werden. #noNPD — Lars Klingbeil 🇪🇺 (@larsklingbeil) 7 septembre 2019



Jagsch zelf belooft om “te werken voor de belangen van het dorp en constructief te blijven werken over de partijgrenzen heen”.

De NPD is veel kleiner dan oppositiepartij Alternative für Deutschland (AfD) en bezit slechts enkele zetels in regionale parlementen. In 2017 heeft het Duits Grondwettelijk Hof geoordeeld tegen een verbanning van de NPD, omdat de partij in se wel ongrondwettelijk was, maar niet in staat zou zijn om de democratie in Duitsland omver te werpen.