Anke Buckinx: “Ik geef borstvoeding omdat ik er zelf blij van word”

Joe-presentatrice Anke Buckinx is drie maanden geleden bevallen van haar tweede kindje, Max. Nu en dan deelt ze op Instagram foto’s waarop ze borstvoeding geeft, maar soms krijgt ze daar commentaar op. “Ik begrijp de commotie niet”, klinkt het.

Drie maanden lang moesten de Joe-luisteraars de sympathieke stem van Anke Buckinx missen. De 39-jarige radiopresentatrice was op zwangerschapsverlof, maar sinds vorige week fleurt ze de ochtenden weer op aan de zijde van Sven Ornelis.

Afkolven in EHBO-lokaal







Net zoals bij haar dochter Lou, die intussen 4,5 jaar is, wil ze proberen om Max negen maanden lang borstvoeding te geven. Ook op haar werk. “Het is wel pittig. Op het werk moet ik afkolven in een EHBO-lokaal verlicht met tl-lampen. Heel gezellig! (lacht) Thuis doe ik altijd losse T-shirts aan. En buitenshuis gebruik ik een speciale borstvoedingsdoek. Sommige vrouwen vinden het geen probleem om hun borst boven te halen, maar daar voel ik me niet zo comfortabel bij”, vertelt ze in Story.

Discrete aanpak

Sommige mensen vinden het aanstootgevend dat vrouwen borstvoeding geven in het openbaar. Anke vindt die kritiek onterecht, al houdt ze zelf wel van de discrete aanpak. “Ik denk dat de meeste mama’s zijn zoals ik, en hun borstvoedingsmomenten ietwat discreet aanpakken. Omdat ik dat comfortabeler voor mezelf vind én weet dat sommige mensen daar – onterecht – aanstoot aan nemen. Die stress bespaar ik me liever. Ik doe gewoon wat goed voelt voor mij. Ik geef borstvoeding omdat ik er zelf blij van word. Als ik het niet leuk vond, was ik er al lang mee gestopt”, klinkt het.

Roze wolk

Af en toe post de mama van twee op sociale media foto’s waarop ze borstvoeding geeft. Maar ook daar komt nu en dan commentaar op. “Kijk, dit zijn toch geen aanstootgevende foto’s? Ik begrijp de commotie niet. En wat mij ook stoort… Weet je dat ik soms echt schrik heb om te zeggen dat ik op een roze wolk zit? Ik heb twee keer een heel fijne zwangerschap en bevalling gehad, maar het lijkt wel alsof je dat niet mag zeggen. En dan komen de commentaren… Maar ik heb écht twee keer op een roze wolk gezeten. Natuurlijk weent mijn baby, en maakt mijn dochter elke dag drama, maar dat hoort erbij”, besluit ze.