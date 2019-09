VIDEO. LEGO-kasteel verwoest leven van Victoria Beckham

Victoria Beckham zit met de handen in het haar. Manlief David Beckham steekt de laatste tijd al zijn vrije uren in de bouw van een LEGO-miniatuurmodel van Zweinstein, de school van leerling-tovenaar Harry Potter.

In haar Instagramstories uit Victoria haar frustraties. “Het is 00u18 en hij is nog steeds wakker om met zijn LEGO te spelen,” en “Dit kasteel verwoest mijn leven”, schrijft ze bij de beelden van David die gefocust aan het werk is. Gelukkig voor haar moet David nog maar tien LEGO-zakjes in elkaar puzzelen.