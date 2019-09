Wat verandert er na de brexit voor de haven van Antwerpen?

Hoewel de onzekerheid omtrent de brexit blijft duren, is één ding duidelijk: zodra het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, onder welke vorm dan ook, zal er heel wat veranderen voor het goederenvervoer tussen het vasteland en het Verenigd Koninkrijk. De organisatie Port of Antwerp grijpt de kans om in te zetten op een containertransport via shortseaverbindingen in plaats van ferryverbindingen met vrachtwagens.

Goederen die Europa binnenkomen of verlaten via ferryhavens, krijgen post-brexit te maken met meer controles en administratie. Dat zorgt voor hogere kosten en langere wachttijden.







Port of Antwerp voorspelt daarom dat begeleide vrachtwagens deels vervangen zullen worden door onbegeleid containertransport per schip via short sea. Goederen worden aan boord van het schip gebracht met kranen en daarna varen ze onbegeleid verder. Hierbij wordt nooit een volledige oceaan doorkruist, vandaar de term ‘short sea’.

Port of Antwerp zet daarom volop in op een verdere uitbreiding van de maritieme verbindingen met het VK, om zo deel van de oplossing te zijn voor de gevolgen van de brexit. Zo wil Antwerpen na de brexit meer dan ooit dé gateway zijn tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk.

Belangrijke handelspartner

Met bijna 17 miljoen ton vracht was het Verenigd Koninkrijk in 2018 de tweede belangrijkste maritieme partner voor Port of Antwerp. De grootste goederencategorieën zijn chemicaliën, aardolieproducten en veel verkochte consumentengoederen zoals voeding, toiletartikelen en cosmetica. Verbonden met negen Britse en Ierse havens, zullen bestaande en nieuwe shortseaverbindingen tussen Antwerpen en het VK, in de aanloop naar en na 31 oktober 2019, allicht aan belang winnen. «Brexit creëert niet alleen uitdagingen maar ook opportuniteiten voor de handel tussen het VK, Ierland en het Europese vasteland. Met meer shortsea-oplossingen in de logistieke keten, kunnen we niet alleen de betrouwbaarheid verhogen. Ook de afhankelijkheid van vrachtwagens vermindert, samen met de kosten en CO2-uitstoot», aldus Justin Atkin, vertegenwoordiger voor Port of Antwerp in het VK en Ierland.

Douane

Kort na het Britse brexitreferendum in 2016, waren de ‘Brexperts’ van Port of Antwerp al druk in de weer om negatieve gevolgen voor de haven te minimaliseren. Ook de douane bereidt zich voor: «We namen intussen 386 fulltime werknemers in dienst voor de extra controles na de brexit. Door 930.000 extra importverklaringen en 4,5 miljoen bijkomende exportverklaringen, is de uitdaging enorm», stelt Kristian Vanderwaeren, Directeur-Generaal van de Belgische Douane & Accijnzen.