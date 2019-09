PackADge gaat de strijd aan met verzendkosten

Bizidee geeft frisse ideeën een duwtje in de rug met de ondernemerswedstrijd ‘Pop Poll’. Maarten won de laatste editie met PackADge, waarbij hij verzendkosten voor online shoppen wil schrappen door dozen bedrukt met reclame aan te bieden.

Hoe ben je op dit idee gekomen?

«Een tijdje geleden stond ik geparkeerd achter een bestelwagen vol pakketjes. Het eerste dat me opviel waren de identieke, bruine dozen. Die dozen kunnen evengoed gebruikt worden om reclame op te plaatsen.»

Waarom heeft jouw idee kans op slagen?







«E-commerce is erg in trek, maar klanten betalen niet graag verzendkosten. Vooral kleinere webshops zijn niet in staat om alle pakketjes gratis te versturen. Door een klein bedrag aan PackADge te betalen voor de afgenomen dozen en de belofte om verzendkosten te laten vallen voor de klant, kunnen webshops besparen en meer verkopen. PackADge is dus voordelig voor klanten én webshops.»

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

«Ik heb geen ondernemerservaring, dus de coaching van KPMG die ik gewonnen heb, zal goed van pas komen. Enkele webshops hebben mij zelf al gecontacteerd, dus er is zeker interesse in mijn idee.»

www.bizidee.be/pop-poll