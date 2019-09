Meet an UPtimist : «Mijn job is heel gevarieerd»

Wie? Wim Delbrouck

Leeftijd? 44 jaar

Functie? Chef monteur

Bedrijf? ENGIE

Heb je een leuke job?

«Momenteel werk ik op de werf Ashland, daar sta ik in voor een goed contact met de klant. Dat is belangrijk om het werk vlot te laten verlopen. Ook stuur ik de collega’s aan en zorg ik ervoor dat ze al het nodige materiaal hebben. Het is een interessante job omdat ik heel wat variatie heb. Ook heel fijn is de leuke werksfeer.»

Heb je loopbaanmogelijkheden?







«Zeker en vast want bij ENGIE zijn er geregeld aanbiedingen. Momenteel heb ik 23 jaar dienst. Ik ben van plan voor dit bedrijf te blijven werken, veranderen zegt me niets. Ik doe mijn job heel graag en dat is een groot pluspunt.»

Kan je je bijscholen?

«ENGIE biedt verschillende cursussen waarop we al dan niet kunnen ingaan. Ik volgde onder meer een opleiding ‘hoogtewerker’ en enkele cursussen die eerder technisch gericht zijn en verband houden met mijn job. Boeiend zijn ook de maandelijkse meetings waar zaken als duurzaamheid aan bod komen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een uitdaging voor het hele bedrijf.»

ENGIE zoekt talent!

ENGIE heeft heel wat vacatures. Momenteel zijn er in België 17.000 werknemers, nieuwkomers zijn heel welkom. Kom op 21 september naar de Jobday in Doel, Hoboken, Roeselare en Nijvel.

Info: engie.be/jobday