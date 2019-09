Afslanken on the go, dat doe je zo

Een paar uur per week aan fitness doen, uren spenderen aan het koken van een gezonde maaltijd, geen pre-made maaltijden meer… Om af te vallen, moet je tegenwoordig veel tijd om handen hebben! Met onze tips hoeft dit niet zo te zijn!

Skip geen maaltijden

Bij diëten is het waar dat minder eten beter is, maar wist je dat niet eten compleet het tegenovergestelde effect heeft? Wanneer je metabolisme meer dan 5 uur geen nieuwe brandstof in de vorm van voedingswaren krijgt, zullen je insuline niveaus hieronder lijden en je drang naar zoetigheid vergroten. Houd dus zeker een patroon aan en eet op vastgelegde tijdstippen voor een succesvol dieet!

Eet kleinere porties







De makkelijkste manier om dit aan te pakken is door je calorie-inname in de gaten te houden (de meeste mensen hebben zo’n 1.200 tot 1.500 calorieën per dag nodig), desserts te skippen en een babbeltje te doen aan tafel in plaats van een tweede portie te gaan halen. Toch nog steeds trek na de maaltijd, probeer dan de Puressentiel Eetlustremmer Inhalator 5 Essentiële Olie om de zin in iets lekkers te elimineren.

Het is in geen geval “alles of niets”

Elke stap bij het diëten is belangrijk, maakt niet uit hoe klein! Met elke actie die je onderneemt om je gezondheid te verbeteren, sta je verder dan toen je begon. Zo moet je zeker geen uren per dag trainen voor het perfecte lichaam. Neem wat vaker de trap in plaats van de lift, of neem de fiets naar het treinstation in plaats van de auto. Doe wat squats terwijl je wacht tot het water kookt! Op die manier krijg je toch genoeg beweging, maar voelt het niet alsof je al je vrije tijd bent kwijtgeraakt door gewoon te gaan sporten.

Mensen die meteen voor een extreem dieet gaan, geven meestal ook sneller op! Kies daarom voor een ritme dat je kan aanhouden, want de aanhouder wint!

Heb altijd een energy lunch bij de hand

We hebben niet allemaal tijd om uren te spenderen aan meal prep of complete gezonde maaltijden boordevol verse producten. Soms moet een maaltijd gewoon snel gaan, zeker tijdens de werkweek! Maak dus gebruik van producten zoals de Modifast Snack&meal Drinkmaaltijden in verschillende smaken. Het flesje maakt het bovendien makkelijk om overal mee naartoe te nemen. Geen poedertjes of mixen, super voor onderweg!

Maak kleine aanpassingen

Als je erover nadenkt, maken vele kleine dingen al een groot verschil. Dit geldt ook voor gewicht verliezen. Of je nu je chocoladereep inwisselt voor een Easy Body Protein Double chocolate Bar, de mayonaise onder je sla vervangt door een lichte vinaigrette, of die extra hamburger naast je Big Mac menu laat links liggen; deze veranderingen kunnen op lange termijn helpen bij het verliezen van die extra kilo’s. Vooral je inname van suiker limiteren kan op een aantal maanden al zichtbare effecten hebben. Zoetstoffen toevoegen in plaats van suiker helpt je die lekkere smaak te behouden, zonder te zondigen!

Gebruik geen gsm tijdens het eten

Een maaltijd eten terwijl je nog even snel al je werk e-mails bekijkt, is not done! Het is belangrijk om eventjes afscheid te nemen van je computer of gsm scherm en rustig neer te zitten tijdens je maaltijd. Het klinkt misschien niet leuk om je vrije tijd alleen maar aan eten te besteden, terwijl je tegelijkertijd nog snel je Facebook zou kunnen checken.

Wist je dat: Studies hebben echter aangetoond dat je grotere hoeveelheden voedsel consumeert wanneer je afgeleid bent dan wanneer je je op je voeding focust. Gefocust blijven tijdens de lunch voorkomt dus dat je niet zomaar blijft eten zonder erbij na te denken.

Verminder het snacken

Deze lijkt misschien voor de hand liggend, maar het zou je verbazen welke resultaten je kan bereiken door gewoon de ongezonde snacks aan de kant te laten liggen. Vul een kom met fruit en zet hem goed in het zicht op tafel, zodat je er sneller naar zal grijpen dan iets zoet in de koekjestrommel. Om dat irritante gevoel in zoet te elimineren, kan je ook de Oenobiol Snoepremmer Gums gebruiken. Ze lijken niet alleen op snoepjes, maar ze geven je ook meteen een voldaan gevoel. Het is ook een handig wanneer je op je trein wacht.

