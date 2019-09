Vuelta – Philippe Gilbert na negende plaats: “We wilden de rit winnen met Knox”

Philippe Gilbert zat maandag in de ontsnapping van de dag in de Ronde van Spanje, maar kon nooit meestrijden voor de etappezege. Zijn team, Deceuninck-Quick Step, hoopte op de aankomst boven op Alto de la Cubilla op ritwinst van de jonge Britse klimmer James Knox, maar die kwam niet verder dan een vierde plaats. Gilbert zelf werd negende. “Het was niet evident”, pufte Gilbert na afloop. “De etappe begon met vijftig kilometer vallei voor de eerste klim. Op één of twee kilometer voor die helling zijn we dan vertrokken met een groep ‘stevige’ renners. We hebben goed samengewerkt. Wij waren van ons team met z’n vieren aanwezig (met naast Knox en Gilbert ook nog de Fransman Rémi Cavagna en de Argentijn Maximiliano Richeze, red.). Max leverde vooral in de valleien zijn werk, Rémi deed dat bergop om aanvallen te vermijden. Het grote doel was etappewinst met James Knox.”

Uiteindelijk ging de ritwinst naar de Deen Jakob Fuglsang, een renner die al het hele jaar een uitstekende vorm tentoonspreidt. “Maar toch was James heel teleurgesteld”, ging Gilbert verder. “Ikzelf vind dat een goed teken. Het geeft een mooi beeld van zijn karakter. Hij wilde heel graag winnen.”

Gilbert kreeg voor de etappe ook het nieuws dat hij officieel deel zou uitmaken van de Belgische selectie op het WK in Yorkshire (29 september). Daar was hij vanzelfsprekend blij mee. “Vooral ook met het feit dat het nu eindelijk officieel is”, glimlachte de Luikenaar. “We gaan sowieso met een heel sterke ploeg naar Engeland. Ik hoop dat we er kunnen meespelen voor de wereldtitel.”

bron: Belga