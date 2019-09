Van Uytvanck zet Bonaventure opzij en treft nu Flipkens

Alison Van Uytvanck (WTA 63) heeft zich op het WTA-toernooi in het Japanse Hiroshima (hard/250.000 dollar) gekwalificeerd voor de tweede ronde. Het derde reekshoofd versloeg vandaag in een Belgisch onderonsje Ysaline Bonaventure (WTA 118) in twee sets. Na een uur en elf minuten stond de 6-4, 6-2 eindstand op het bord.

Het was de tweede ontmoeting op het WTA-circuit tussen de twee 25-jarigen. Begin mei speelden ze tegen elkaar in de kwartfinales in Rabat. Van Uytvanck won toen op het Marokkaanse gravel met 5-7, 6-1 en 6-2.







In de achtste finales mag Van Uytvanck het met Kirsten Flipkens (WTA 114) opnieuw opnemen tegen een landgenote. De 33-jarige ‘Flipper’ versloeg vandaag in de eerste ronde de Russin Liudmila Samsonova (WTA 131) met 7-6 (7/2) en 6-4.

Het wordt het vijfde onderlinge duel tussen Van Uytvanck en Flipkens. De stand is voorlopig 2-2. Eind januari stonden ze tegenover elkaar op het toernooi van Sint-Petersburg. Van Uytvanck won op het Russische hardcourt met 6-2 en 6-4.

Bron: Belga