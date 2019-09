US Open 2019 lokt recordaantal toeschouwers

De US Open 2019 is bijgewoond door een recordaantal tennisfans. De voorbije twee weken bezochten 737.872 toeschouwers het toernooi in New York, zo maakte de organisatie bekend. Het vorige record bedroeg 732.663 toeschouwers en dateerde van vorig jaar. Het Arthur Ashe Stadium, met een capaciteit van bijna 24.000 zitjes, was in 23 van de 24 sessies uitverkocht.

Bij de mannen ging de titel voor de vierde keer naar Rafael Nadal. De Canadese tiener Bianca Andreescu won op Flushing Meadows haar eerste grandslam. Er was ook een Belgisch succes want Elise Mertens won het vrouwen dubbel aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka.







Bron: Belga