Schorsing Brits parlement gaat deze avond in

De door premier Boris Johnson gevraagde schorsing van het Britse parlement gaat vanavond in. Dat heeft de regering in Londen aangekondigd. De schorsing, ‘prorogation’ in het brexit-jargon, loopt tot 14 oktober. De schorsing zal ingaan na de stemming in het Lagerhuis over een nieuw voorstel van Johnson om het parlement te ontbinden en vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Het heeft er echter alle schijn van dat de oppositie de premier niet de benodigde tweederdemeerderheid zal leveren om naar de stembus te trekken.

Dat impliceert dat een volgende stemming over vervroegde verkiezingen pas half oktober kan plaatsvinden. Daarmee lijkt de deur definitief dichtgeslagen voor verkiezingen vóór 31 oktober, de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou moeten verlaten. Johnson had vorige week het parlement nog gevraagd om verkiezingen op 15 oktober mogelijk te maken.







bron: Belga