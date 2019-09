Schietpartij Dordrecht: drie doden en één zwaargewonde

Een schietpartij in een woning in de Nederlandse stad Dordrecht heeft drie mensen het leven gekost. Een vierde persoon raakte zwaargewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Dat meldt een woordvoerder van de politie. De schietpartij vond maandag rond 18.30 uur plaats. Over de identiteit van de slachtoffers en wat hun onderlinge relatie was, kan de woordvoerder niets zeggen.

Volgens De Telegraaf gaat hem om een “gezinsdrama”. De schutter zou een politieman zijn die de twee anderen en daarna zichzelf van het leven heeft beroofd.

Burgemeester Wouter Kolff gaat maandagavond naar de woning. “Ik ben zeer geraakt en leef enorm mee met alle betrokkenen” aldus Kolff, die sprak van “een zeer heftig schietincident”.

Bron: Belga